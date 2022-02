Nota al ladrón que robó un felpudo de Star Wars en un edificio de Vigo: “Que la fuerza no le acompañe”

“Se busca felpudo del 3ºD. Fue visto por última vez ayer por la noche. El imperio agradecerá que quien se lo llevó lo devuelva a su sitio. Si no esperamos que sufra estreñimiento crónico, que la fuerza no le acompañe y que le reviente todo el lado oscuro”, escribió. Junto al texto, una foto del felpudo robado, con Darth Vader como protagonista y un saludo en inglés sobreimpreso: “welcome to the dark side” (“bienvenido al lado oscuro”).