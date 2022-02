La novia de un superviviente del naufragio español en Canadá: "Pensé que estaba muerto"

Juan Padín, patrón del barco, y Eduardo, su sobrino, faenaban en Canadá, en aguas de la NAFO , cuando, aún no se sabe por qué, su barco sufrió un accidente. Poco antes Eduardo había hablado con su novia Sara Prieto: " Hablé con él a las cuatro y media de la mañana, me dijo que iba a trabajar y que hacía muy mal tiempo. Le dije que tuviera cuidado y él me contestó que me llamaría por la mañana. No lo hizo, pero como a veces no hay muy buena cobertura, no me preocupé".

En el mismo estado de nervios estaba la madre del chico, Gloria Padín, hermana a su vez de otro de los supervivientes. Entre lágrimas cuenta cómo se enteró de la desgracia y del milagro: "Me llamó un sobrino por la mañana, a la una y me dijo que el barco de mi hijo había naufragado. Yo dije: "No puede ser, no puede ser". Esto es muy doloroso. Busqué el número de la armadora en la nómina, no me cogían y me puse muy nerviosa. Entremedias me llamó de vuelta mi sobrino y me dijo: "Tía, estáte tranquila que hay tres supervivientes, uno es el tío Juan y el otro es un chico joven. Mi hermano ha llamado a su mujer y le ha dicho que los dos están bien, que tienen hipotermia pero están bien. Me he quedado tranquila porque lo tengo vivo".