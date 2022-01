Nuevo protocolo covid en Galicia: solo habrá PCR para personas con síntomas, no vacunados o vulnerables

Hasta ahora todas las personas que eran contacto estrecho de una persona positiva en coronavirus eran convocadas a una PCR. A partir de ahora esto ya no será así. Solo se llamará para la prueba a las personas que manifiesten síntomas compatibles con el virus, así como a las personas no vacunadas o vulnerables que hayan tenido contacto con una persona positiva. Dentro de este último colectivo se incluye a las personas mayores de 70 años, a las embarazadas, a los trabajadores y residentes de los centros sociosanitarios y, también, a todos los profesionales sanitarios.

Hasta ahora, todas las personas que habían dado positivo en un autotest debían hacerse una PCR adicional para confirmar el resultado. Sin embargo, a partir de ahora ya no será necesario. La Xunta computará directamente esos positivos de los autotest que los ciudadanos se realicen en sus domicilios o en las farmacias.

Las personas que tengan que hacer cuarentena ya no tendrán que estar diez días recluidas. Las cuarentenas se reducen a siete días más otros tres de vigilancia . La vigilancia no implica aislamiento en casa, aunque deberán reducirse las interacciones sociales.

También deberán someterse al aislamiento personas no vacunadas con la doble pauta o con inmunodepresión si han estado contacto estrecho con un positivo. El resto de personas deberán estar en vigilancia –que no implica aislamiento- durante los diez días posteriores al último contacto y no se les hará ni prueba PCR ni de antígenos a menos que manifiesten síntomas. En este último caso se podrán realizar actividades esenciales como ir al puesto de trabajo.