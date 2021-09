Ola de estafados en Galicia por transferencias fraudulentas: “Me quedé con 10 céntimos en la cuenta”

“Me dijo que si quería paralizar la operación debía darle el código que me acababa de enviar por SMS”, explica. Tras darle ese pin numérico y en cuestión de segundos, 9.112 euros desaparecieron de su cuenta . “Nunca pensé que me iba a pasar algo así, pero es todo tan creíble que caes”, sostiene.

“Me puse muy nerviosa pensando en que alguien quería llevarse mi dinero. No dudé, era todo tan realista que le di el código que me pedía”, lamenta. Los estafadores le retiraron 5.316 euros de su cuenta. Solo le dejaron 180.

La ansiedad de las víctimas ha ido a más en cuanto se han enterado de que su banco no puede hacer nada para recuperar ese dinero y que, además, tampoco se va a responsabilizar de las pérdidas. “Me han dicho que el fallo es mío, por no salvaguardar bien mis datos, y que no hay ningún seguro que cubra eso”, cuenta Andrea.

“Tenemos constancia de que hay denuncias de hace cuatro meses. Con lo cual, consideramos que la entidad sí tiene parte de responsabilidad en que esto siguiese ocurriendo. Tú dejas la puerta de tu casa abierta, entran y te roban… ¿Y al día siguiente no pones un pestillo?”, se pregunta Andrea. “Yo no he recibido ningún mensaje, ninguna notificación, ni nada que me informase de que esto estaba pasando a los clientes del banco”, insiste.