De la Orquesta Principal a gestionar una casa rural: “Me levanto a la hora a la que antes me acostaba”

“Vivo justo al revés. Ahora me levanto a la hora a la que antes me acostaba”, cuenta Manuel Fariña a NIUS. Su jornada arranca a las siete de la mañana. A esa hora, antes de que los huéspedes se despierten, Manuel se dedica a poner a punto la casa. Limpia la piscina y prepara los desayunos . “Esta casa siempre ha sido nuestro ‘plan b’. Pero la pandemia nos obligó a acelerarlo todo”, reconoce.

Aunque dice estar muy feliz con su nueva vida como hospedero, Manuel siente nostalgia cada vez que piensa en la orquesta. Y también rabia. “Ves que las terrazas están llenas, ves los botellones… Y te preguntas, ¿por qué nosotros no podemos trabajar?”. Él no duda que volverá a los escenarios cuando pueda volver a subirse a ellos. “Es mi forma de vida, mi trabajo. Es lo que mejor sé hacer. Yo ahora puedo ir con una bandeja, pero no puedo llevar dos porque no es lo mío. Lo hago porque, lo que se hace con cariño, la gente lo agradece. Pero lo mío es la música”, dice.