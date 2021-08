Pablo Vidal, médico intensivista: “La vacuna es eficaz, pero no es suficiente”

“Nos hemos jugado todo a la carta de la vacunación, ¿y si no es suficiente?” . Es lo que se pregunta Pablo Vidal. Él es médico en la UCI del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense y escribía este texto en sus redes sociales tras comprobar, tras unos días de vacaciones, que la actividad en la unidad de críticos no mejora.

Tenía la esperanza de que a medida que aumentase el porcentaje de vacunados, la ocupación de la UCI fuese disminuyendo. Pero no ha sido así. La actividad es hoy más intensa que hace justo un año, cuando las vacunas todavía no habían llegado.

R: Efectivamente. El porcentaje más alto de pacientes que ingresan son personas que no se han vacunado o que tienen la vacunación incompleta. Pero también hay personas que tienen las dos dosis. De los seis pacientes que tenemos, dos tienen la pauta completa . Uno se vacunó en mayo, tiene más de sesenta años, y el otro es un poco más joven. Sabemos que la eficacia de las vacunas no es del 100% y que reduce las posibilidades de enfermedad grave, de UCI y de muerte. Lo sorprendente es que con el 70% de la población vacunada, la situación de nuestra UCI sea peor que hace un año.

R: Hay que vacunarse, no hay duda, porque la vacuna es eficaz. Pero se está viendo que no es suficiente. Cada vez que se relajan un poco las restricciones, independientemente del porcentaje de población que hay vacunada, los casos repuntan y con incidencias altísimas. Entonces la vacuna sola no es suficiente. Aunque estemos vacunados y con la pauta completa debemos seguir manteniendo ciertas precauciones. Por estar vacunados no estamos libres de contagiarnos de covid o de tener una enfermedad grave por covid. El riesgo es evidentemente menor, pero sigue estando ahí.

R: Pues la mayor parte de la gente no sabe dónde se ha contagiado. La mayoría te dicen que han cumplido las medidas, las recomendaciones sanitarias, y que no saben cuál es el origen del contagio . Estamos viendo que el contagio puede darse en cualquier momento, y de ahí a que haya que seguir cumpliendo estrictamente las precauciones que ya todos conocemos: metro y medio de distancia, lavado de manos y mascarilla sobre todo en interiores.

R: Yo ya no esperaba que hubiese esta quinta ola. Es lo que me ha desanimado. Al alcanzar el 90-95% de inmunidad debería bajar la incidencia, pero eso vamos a verlo. Hay mucha incertidumbre aún: no se sabe si va a ser necesario revacunar o cuánto va a durar la inmunidad. Lo que está claro es que esto, al menos para nosotros, no se ha acabado todavía. Tener a seis pacientes a la vez en una UCI con una misma patología no es algo frecuente. Tener una sobrecarga asistencial tan mantenida tiene repercusiones sobre los pacientes, sobre el personal, sobre todo el mundo.