Pesar solo el cogollo o también las hojas, caballo de batalla en los juicios por posesión de marihuana

Una sentencia emitida por el Juzgado de lo Penal número 2 de Lugo considera que no es delito tener 222 plantas de marihuana en casa. El juez Roberto Barba ha absuelto a un vecino de Begonte de 40 años para quien la Fiscalía pedía cuatro años y seis meses de prisión y el pago de una multa de 177.702 euros por un presunto delito contra la salud pública.

No lo ha condenado a pesar de que l a Guardia Civil encontró en su casa dos centenares de plantas . Pero el magistrado considera que no se puede acreditar que “tuviera otra finalidad distinta de la de procurarse sustancias para autoconsumo".

Destaca que "no se encontró ningún útil de los que suelen emplearse para la comercialización de estas sustancias (balanzas de precisión, envoltorios preparados y destinados para la venta de la sustancia, etc.)", por lo que no hay datos que puedan llevar a suponer que el destino de la droga iba a ser la venta.