Pili, la utillera con síndrome de Down que rompe barreras en Primera con el Deportivo Liceo de hockey

El club coruñés ha decidido incorporar a esta joven con síndrome de Down a su staff técnico. Al menos durante los próximos seis meses, Pili, como todos la conocen, reforzará la utilería en el equipo masculino que compite en la OK Liga. Será la encargada de ayudar a Fran Tato, utillero del equipo , en la gestión del material.

Pili no puede estar más satisfecha con la oportunidad laboral que le ha brindado el Liceo. “Estoy muy contenta”, reconoce a NIUS. Tras pasar un período de prueba de dos meses en el que demostró que su perfil se adecuaba al trabajo, Pili firmó este 2 de marzo el contrato que tanto ansiaba.

Hace unos días, Pili tuvo que quedarse al frente de todo después de que Fran Tato no pudiese asistir a uno de los entrenamientos por un problema en la cadera. “Los que estaban en el pabellón me dijeron que andaba ‘como una moto’ porque quería que estuviera todo en orden”, cuenta el utillero. Pili asegura que, ante ese reto, no se puso nerviosa.