Feijóo exige a Casado “decisiones urgentes” para zanjar la crisis abierta en el PP

El mandatario gallego ha revelado que este domingo habló con Pablo Casado, al que trasladó su opinión de “forma nítida”. Sin embargo, no la ha querido revelar por “lealtad”. “Mi opinión la sabe él y no la voy a decir. Si él la quiere revelar, que la revele”, ha dicho a los medios congregados en el acto. "Que el único partido de alternancia esté en una situación de colapso como está el PP no se lo merece nuestros antecesores, ni militantes, ni España", ha añadido.