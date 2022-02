El protocolo del Alvia, referente de los psicólogos que informan a los familiares del Villa de Pitanxo: "Sin cadáver, el duelo se prolonga”

Los familiares de los tripulantes del Villa de Pitanxo viven horas de angustia e incertidumbre. Todavía no hay identidades oficiales sobre fallecidos y desaparecidos. Una situación especialmente dura a la hora de afrontar la muerte de un familiar.

“Hasta que no haya una confirmación del fallecimiento no pueden empezar el proceso de duelo. Hasta entonces es difícil de gestionar”, explica Ana Núñez. Por su experiencia en este tipo de situaciones sabe que los familiares se aferran a una última esperanza mientras no tengan confirmación oficial de la muerte: “Son duelos con ambivalencia, está por un lado la esperanza de encontrarlos con vida y momentos en los que caemos en la total desesperanza porque saben lo difícil que es sobrevivir en esas condiciones”.