La gesta del regatista olímpico gallego Iago López: 40 minutos surfeando la ola de un barco pesquero

No hacía nada de viento y el mar estaba ‘como un plato’. Las únicas olas que había en la Ría de Muros (A Coruña) eran las provocadas por los barcos que entraban y salían de puerto. Iago López Marra, regatista olímpico y apasionado del wing foil, decidió lanzarse a surfear la ola provocada por un barco . Lo hizo únicamente con el foil, sin el wing. Es decir, únicamente subido a una tabla.

Su hazaña no hubiera sido posible sin la colaboración de Abel Carreño, armador del Romina II. Este martes, aprovechando que este cerquero con base en Portosín (A Coruña) salía de puerto para iniciar su jornada de pesca, Iago le comentó su idea. ¿Por qué no intentar surfear la estela que el barco dejaba a su paso? “Siempre estoy inventando cosas nuevas. Se me ocurrió hacerlo y salió muy bien”, cuenta este deportista a NIUS.