Regresa O Son do Camiño con The Chemical Brothers, C. Tangana, Liam Gallagher y Jason Derulo

Las entradas se pueden comprar a partir del miércoles 9 de marzo

Esta edición se ampliará el aforo hasta las 100.000 personas

Reunirá a 40 artistas en el Monte do Gozo durante los tres días de festival

Tras dos años de ausencia por la pandemia, el festival O Son do Camiño vuelve al Monte do Gozo de Santiago. Lo hará los días 16, 17 y 18 de junio. The Chemical Brothers, Liam Gallagher, Tiësto, C Tangana y Jason Derulo encabezan el cartel.

A lo largo de tres jornadas pasarán por los escenarios 40 artistas de géneros variados, desde música electrónica al pop pasando por sonidos latinos y rock e indie. Un evento abierto a todo tipo de públicos. La organización la califica como la “edición más variada” y advierte que todavía quedan artistas por confirmar, cuyo nombre se sabrá en las próximas semanas.

Destaca la participación de propuestas gallegas, como Sen Senra, Triángulo de Amor Bizarro, Boyanka Kostova o Guadi Galego; así como otros referentes estatales como Lola Índigo, La M.O.D.A., Carolina Durante o Carlos Sadness.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de O Son do Camiño (@osondocamino)

Entradas a la venta a partir del miércoles 9

Las entradas que se habían adquirido para la edición del 2020 que se aplazó al 2021 por el covid y que tampoco ese año se pudo celebrar, son válidas para esta edición.

Los abonos se podrán adquirir a partir del próximo miércoles 9 de marzo a las 12:30 horas en la web del festival.

Otra novedad del festival es que se ampliará el aforo, llegando a las 100.000 personas. El recinto será un 20 % más amplio y habrá un tercer escenario. La zona de descanso tendrá 4.000 plazas y habrá un plan de transporte y otro de restauración.

Jueves 16 de junio

El primer día de festival arranca con dos de los platos fuertes del cartel: C. Tangana y The Chemical Brothers. Una jornada en la que también se subirán a los escenarios Jhay Cortez, Foals, Kase.O Jazz Magnetism, Sebastián Yatra, Lola Índigo, Carlos Sadness, Les Castizos y Gazzi. El acento gallego correrá a cargo de Sen Senra, Guadi Galego, The Killer Barbies, Furious Monkey House y Boyanka Kostova.

Viernes 17 de junio

Liam Gallagher, colíder junto a su hermano de la legendaria banda de britpop Oasis, es el gran nombre del segundo día del festival. Anuel AA, Justice, Anne-Marie, Editors, Duki, Justin Quiles y Timmy Trumpet conforman la variada oferta en lo estilístico de un viernes 17 plagado de nombres internacionales.

Budiño, Dani Fernández, Kings Of The Beach, Tigre y Diamante, Innmir y Wöyza & The Galician Messengers completan el cartel de la jornada.

Sábado 18 de junio

O Son do Camiño reserva para el fin de fiesta las actuaciones de algunos de los grandes nombres del cartel, como el dj y productor de los Países Bajos Tiësto, el estadounidense Jason Derulo o Dani Martín, líder de El Canto del Loco.