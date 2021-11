Reparten 2.000 kilos de pollo en Pontevedra en protesta por los bajos precios

“Preferimos regalar nuestro trabajo que venderlo por un precio que no cubre los costes de producción”, ese era el lema de los avicultores que este martes repartieron su producto de forma gratuita. En la Plaza de Ourense de Pontevedra se formaron colas de gente esperando por los 2.000 kilos de pollo que regalaron.

Acusan a los supermercados de provocar los bajos precios del pollo al utilizarlo como producto reclamo. “El precio está siendo manipulado por la cadena de distribución, que lo utiliza como reclamo para ganar consumidores y no para ganar dinero ”, afirma Roberto García, secretario xeral de Unións Agrarias.

Los avicultores critican que cobran 0,18 euros por cada kilo de pollo, mientras que les cuesta 0,23 euros producirlo. Así que no les salen las cuentas. “En una explotación media de 30.000 pollos, cada mes, aparte de no tener salario tendrían que poner 1.500 euros para que les cuadraran los números. Esto se puede hacer dos o tres meses, pero no es sostenible en el tiempo”, subraya Roberto García.