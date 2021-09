Reparto de 1.000 kilos de carne gratis en Santiago para denunciar los bajos precios que reciben los ganaderos

Los ganaderos no pueden más. Hace tiempo que no les salen las cuentas y han decidido iniciar un calendario de movilizaciones. Y lo hacen de una llamativa manera: regalando parte de lo que producen.

Por eso, todo aquel que se acerque este viernes por la Praza do Toural, en Santiago de Compostela (A Coruña), podrá llevarse de regalo un trozo de carne. El acto comenzará a las 11:30 y repartirán 1.000 kilos de carne de vacuno en bandejas termoselladas.