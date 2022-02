Las residencias privadas de mayores y centros de día de Galicia irán a la huelga el 18 de marzo

Tras el fracaso del intento de mediación, la portavoz de la CIG ha constatado que "esto no puede seguir" y "la única solución" que queda a las trabajadoras, la mayoría mujeres, es ir a la huelga para mejorar no solo sus condiciones económicas, sino también sociales. La convocatoria afecta a más de 10.000 empleadas y empleados de toda Galicia.

Tránsito Fernández también ha lamentado que, pese a las denuncias y peticiones de los sindicatos para que la Xunta hiciese inspecciones en los centros, la Consellería de Política Social no ha actuado, "y ya no se aguanta más la situación, la precariedad, la falta de control, excesos de jornada... ya no se hacen ni cribados de Covid".