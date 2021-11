Ribadeo o Eo, la batalla por el topónimo de la ría que divide Galicia y Asturias

Desde Asturias esta decisión ha sido acogida con alegría y satisfacción, pero no ocurre lo mismo con sus vecinos gallegos.

El Consello da Cultura Galega presentó numerosos documentos para demostrar que en la Edad Media, toda la zona a ambos lados de la ría llegó a denominarse Terra de Ribadeo. Esta entidad también incide en que según organismos internacionales como la ONU los cambios de nombres de topónimos innecesarios no son recomendados.

La Plataforma por la defensa de la ría de Ribadeo aclara que lo que desde el Principado se califica como “utilización inmemorial de la denominación ría del Eo” se concreta en una aparición aislada en 1849 y unas pocas más en la segunda mitad del siglo XIX. Pero aseguran que no aparece en mapas ni cartas marinas.

“No es que sea más nuestra que de ellos, es que los nombres de las rías llevan el nombre de la población más importante. Se llama ría de Vigo y no del Verdugo, que es el río que allí desemboca. O ría de Pontevedra y no de Lérez”, apunta el alcalde ribadense. Fernando Suárez subraya la importancia del puerto de Ribadeo a lo largo de la historia. “Los argumentos son científicos e históricos, no apelamos a los sentimientos. Ribadeo es un puerto desde el que se comerciaba con América, venían desde los países bálticos a comerciar con lino y bebidas”.