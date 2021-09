En Ribadeo se paga en Panchas, la moneda que ayuda al comercio local

Los vecinos acaban de poner en marcha una campaña para fomentar la compra en el comercio local y para ello, desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre, en las carteras de los ribadenses no solo habrá euros. También Panchas, porque pagar en su moneda local sale mucho más rentable.

Como novedad, este año la moneda será digital, así que los usuarios no tendrán que acudir al banco para cambiar euros por Panchas. “ Alguna gente emocionalmente prefería el papel, pero era más complejo, al tener que comprar las Panchas en horario de oficina bancaria, y a veces se formaban colas. Ahora además, al ser digital, nos permite que no haya un importe mínimo”, explica Fernando Suárez, alcalde de Ribadeo.

En la hostelería están ya notando las ventajas de que las Panchas no sean en papel. “Nosotros otros años no estábamos por la labor de usarlas porque limitaba el pago de cantidades pequeñas. Había que pagar con billetes y eso para un café no vale. Ahora, al ser un monedero digital, agiliza mucho”, cuenta Vicente Martín, del Restaurante Bar Oviedo.