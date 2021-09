La sanidad gallega, condenada a pagar a Sara su operación de reasignación de sexo: “Era una urgencia vital”

Desde el 2014, la ley gallega de no discriminación establece que la operación de reasignación de sexo es un derecho que debe ser sufragado por la sanidad pública . Sin embargo, cuando Sara y su endocrina decidieron que había llegado el momento de operarse, no había un centro de referencia para realizar la vaginoplastia.

Eso significaba que no existía un lugar concreto al que derivarla . Con anterioridad, un centro hospitalario de Málaga se encargaba de realizar este tipo de operaciones. Pero hacía tiempo que el Sergas había decidido suspenderlas. “Eso dejaba en el limbo a las mujeres que esperaban para operarse. No sabías cuándo te iban a llamar porque nadie te daba plazos. Algunas llevaban diez años esperando por la operación”, asegura.

Pero junto a esa felicidad comenzó una batalla para conseguir que el Sergas le devolviese el dinero de la operación. “Tengo claro que mi caso se quedó metido en un cajón porque no supimos nada más hasta un año y medio después”, cuenta. Hasta que en agosto de 2018, cansada de esperar, Sara presentó una solicitud de reintegro de gastos. “Ahí me dijeron que no me iban a pagar la operación”, relata.