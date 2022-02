Sofía, la gallega que ha logrado la máxima nota de España en el MIR, es ‘gamer’ y una virtuosa del piano

Sofía tiene muy claro qué especialidad va a escoger. “Dermatología seguro” , cuenta. Sin embargo, tiene muchas dudas sobre qué hospital elegir. “Tengo que mirar qué posibilidades de investigación ofrece cada uno, si me permitirían hacer o no un doctorado después y, por supuesto, valorar lo que supondría irme a otra ciudad de España a nivel económico”, cuenta.

Tendrá que decidirlo antes de mediados o finales de abril. “Todavía no está fijada la fecha para la elección de plazas ”, cuenta. Si finalmente se queda en casa, en su mente está el Hospital Clínico de Santiago, donde hizo las prácticas, y el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). El deseo de Sofía es compatibilizar la atención a pacientes con la investigación .

Sofía, de padre austríaco y madre gallega, vive en Lalín (Pontevedra). “Nací en Suiza, pero me vine para Galicia con tres años. Así que sí, tú pon que soy gallega”, recalca. En esta localidad pontevedresa es conocida por haber tenido siempre un expediente brillante . Primero en sus estudios de Primaria en el CEIP Xesús Golmar y, después, en el IES Ramón María Aller Ulloa. Ambos son centros de enseñanza pública.

Con 17 años decidió inscribirse en la Universidad de Santiago de Compostela (USC) para estudiar Medicina. “No lo tenía nada claro. En Bachillerato solo sabía que me gustaban mucho las ciencias y que me interesaba la neurología y el cuerpo humano. Vi que Medicina tenía salida, que la nota me llegaba para acceder y decidí apuntarme”, cuenta.