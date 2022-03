Suspendido el juicio por la tala masiva de árboles en San Pedro de Rocas

La Fundación Moreiras-San Pedro de Rocas ha explicado que hizo entrega de un nuevo informe técnico a principios de semana, un documento que fue trasladado a las partes el pasado lunes. "Ellos tienen 5 días para contestar y hacer proposición de pruebas respecto a lo mostrado en ese documento", explica la fundación, que detalla que, "como todavía no han pasado los cinco días", "han suspendido el juicio alegando que se podría causar indefensión ".

El abogado de la entidad sostiene que se trata de evitar que la resolución que ponga fin al procedimiento "esté viciada de nulidad" y explica que aún no hay nueva fecha para la celebración del juicio. "Nos dijeron que cuanto antes puedan lo meterán pero dependemos de la agenda judicial y no me aventuro a decir que será antes de agosto", ha dicho.