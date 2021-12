Las gallegas Tanxugueiras , finalistas en el Benidorm Fest para ir a Eurovisión

A las componentes de este grupo de folk gallego aquello les pilló completamente desprevenidas. Reconocían que no se lo esperaban en absoluto, porque el sistema de votación era abierto, es decir, ellas no se presentaron como candidatas.

En aquel momento no tenían claro si iban a postularse para la preselección para participar en el Festival de Benidorm, donde se elegirá a la canción que representará a España.

Pero finalmente aceptaron el reto, y lo confirmaron a través de su cuenta de Twitter: “Nos presentamos, en gallego, con panderetas y nuestros sonidos ¡claro que sí!”.