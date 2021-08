‘Tendales de mascarillas’, una moda muy poco higiénica en el santuario de San Andrés de Teixido

No se sabe quién, ni tampoco por qué lo hizo. Pero un día, hace muchos años, alguien decidió colgar un pañuelo en las inmediaciones del santuario de San Andrés de Teixido, en Cedeira (A Coruña). Lo colocó en un árbol, junto a la conocida como fuente de los tres caños. Con el tiempo, ese gesto se convirtió en una tradición para los romeros. Las alambradas y arbustos próximos a los chorros se llenaron de clínex. Ahora, esos pañuelos de papel han perdido protagonismo. Ahora, los visitantes dejan colgadas sus mascarillas .

“Es una auténtica guarrada” , dice a NIUS Paula González. Ella, vecina de Cedeira, trabaja en un establecimiento de hostelería junto a ese santuario coruñés. “Estamos cansados de decirles a los clientes que las tradiciones de San Andrés de Teixido son otras, no esa”, insiste Paula.

Su opinión es compartida por buena parte de los autóctonos, que ya no entendían ni compartían la tradición de colgar los pañuelos. “Yo, de niña, no recuerdo ver a nadie que los colgase. Eso empezó después, pero no sé exactamente cuándo ni por qué”, cuenta Basi, una vecina de 63 años del pueblo que también regenta un establecimiento frente al santuario. Hay quien ha dejado, además de pañuelos, sus bragas colgadas. “Bragas e, incluso, sujetadores”, puntualiza Paula.