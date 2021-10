Trabajadores de Ence cortan el tráfico en la autovía de Marín

La Audiencia Nacional, tras los recursos de Greenpeace y del Ayuntamiento de Pontevedra, tumbó la prórroga que se le había concedido a la empresa para continuar produciendo celulosa en la ría hasta el año 2073. La sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional consideró que no quedaba justificado, tal como exige la Ley de Costas, que la papelera, no pudiera producir en otra ubicación.

Tras esta sentencia los trabajadores han protagonizado varios actos de protesta demandando una solución que garantice sus puestos de trabajo. Exigen que si no se puede continuar en la ubicación actual se busque otra alternativa. Pero no toda la plantilla participó en esta movilización. Trabajadores de la oficinas centrales y sector logístico no comparten la movilización, ya que para ellos el traslado no es una opción.