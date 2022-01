Diez años de la tragedia del Orzán: A Coruña rinde homenaje a los policías fallecidos y los nombrará hijos adoptivos

Este jueves el día era muy diferente a aquel 27 de enero de 2012. En la playa del Orzán el mar estaba tranquilo y lucía el sol. Pero hace diez años el panorama era muy distinto. Tres policías nacionales trataron de salvar a Tomas Velicky, un estudiante eslovaco que se había acercado demasiado al agua tras una noche de fiesta. En medio de un fuerte oleaje , los agentes no solo no pudieron rescatarlo, sino que los tres murieron también ahogados.

Durante el evento, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha anunciado que los tres agentes serán nombrados hijos adoptivos de la ciudad a título póstumo y ha hecho entrega de unas placas conmemorativas a sus familiares. La alcaldesa aseguró que ellos “resumen mejor que nadie el significado de un concepto del que es fácil hablar pero no tanto honrar: el servicio público”.

La viuda de uno de los agentes fallecidos ha tomado la palabra para afirmar que no quería que el acto estuviera marcado por la tristeza, sino que quería resaltar “su actuación ejemplar y heroica”. "No creo que haya habido un día en estos diez años en que las familias no nos hayamos acordado de ellos", afirmó.