El Tribunal Supremo obliga a una empresa de Vigo a invitar de nuevo a la comida de Navidad a sus 350 empleados

Pero en el año 2019 decidió suprimirla . El comité de empresa advirtió que no podían hacerlo de forma unilateral y solo cabría suprimirla a través de la negociación colectiva. Tras negarse, los trabajadores decidieron acudir a los tribunales.

El Juzgado de lo Social número 2 de Vigo dio la razón a la empresa porque entendía que la invitación a la comida era un acto voluntario que podía retirar cuando estimara oportuno, ya que la comida no estaba recogida en el convenio colectivo. “Los sindicatos sosteníamos que eso era un derecho adquirido. Por eso decidimos recurrir la sentencia” , explica Ramón Hermida, abogado de CC. OO. que llevó el tema.

El caso llegó al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que estimó los argumentos de los trabajadores y revocó la sentencia anterior. “La comida es un beneficio que se vino disfrutando de manera pacífica en el tiempo. Es un derecho adquirido, aunque no esté en el convenio, que es un conjunto normativo de mínimos que puede ser mejorado. Alegamos en base a otras sentencias del Supremo que habían reconocido derechos similares”, aclara Hermida. Sentencias como la del año 2019, cuando el TS confirmó el derecho de los trabajadores de Fujitsu a recibir la cesta de Navidad que la empresa había dejado de dar.

La sentencia es firme y por lo tanto habrá que recuperar la tradicional comida navideña. La primera suprimida fue en 2019 y tanto en 2020 como en 2021 las condiciones sanitarias no permitían celebrarla. Pero a partir de ahora sí será exigible. “El comité de empresa, de forma sensata, opina que las que ya han pasado no se recuperarán. Pero sí quieren que se mantenga ese derecho de cara al futuro. O si no, que se negocie compensarlo a cambio de una cantidad de dinero o con otro derecho social, pero en cualquier caso, el acuerdo tiene que ser vía negociación colectiva”, aclara el letrado de Comisiones Obreras.