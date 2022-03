El TSXG responsabiliza al Ayuntamiento de Vigo de mantener la zona del accidente de O Marisquiño

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dictado que el Ayuntamiento de Vigo era el responsable del mantenimiento y conservación del paseo de As Avenidas , donde en 2018 resultaron heridas más de 450 personas al hundirse parte de una estructura se durante un concierto del festival O Marisquiño.

Según expone la Sala en la sentencia, “necesariamente, el mantenimiento debe conectarse con la seguridad y con el uso, y el Ayuntamiento no lo cumplió , a la vista de los documentos aportados” por lo que considera que se debe proceder a la liquidación del convenio.

Según el TSXG, antes de autorizar un uso diferente al simple paseo, que era el que tenía en la concesión, el Ayuntamiento debió "valorar la seguridad de la instalación". El convenio, según el fallo, "no ofrece dudas interpretativas en cuanto a la obligación de mantenimiento y de buen estado de conservación" p or parte del Ayuntamiento de aquellas zonas de uso público, excepto de aquellas que puedan ser de uso exclusivo de la Autoridad Portuaria.

Los magistrados señalan que la obligación del ayuntamiento "no deja de ser consecuente con el convenio, ya que la entidad local recibió un beneficio que anteriormente no tenía" por lo que "es el Ayuntamiento el que debe mantener en buen estado de conservación lo cedido". De no ser así, indican, la Autoridad Portuaria tendría que fiscalizar "los usos que programase el Ayuntamiento".