Universidades gallegas desarrollan una aplicación que comprobará si los políticos dicen la verdad

Según explican sus responsables, DEBATrue busca poner al servicio de la ciudadanía una plataforma de verificación de acceso libre y gratuito. El objetivo no solo es saber qué informaciones son falsas o inexactas, sino poder también acceder a la fuente original o a la prueba de veracidad, como serían las bases de datos que justificarían la exactitud de la afirmación. “Desde la parte informática, lo que más me gusta del proyecto es que tenemos como objetivo principal que la validación de la información sea explicada a las personas que vayan a usar la plataforma”, afirma Laura Castro, profesora del área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Informática de A Coruña. “Es decir, no solo ayudar a la gente a saber si un dato tiene base y se puede contrastar, sino que se sepa cómo el sistema llega a esa conclusión”, añade.