Varios colectivos se movilizan para paralizar las obras de la carretera de San Pedro de Rocas

Además, hay abierta también una vía penal, con varias denuncias admitidas a trámite. Entre ellas la que interpuso la Fundación Moreiras San Pedro de Rocas contra José Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Ourense. Todavía no hay fecha para esos juicios, pero desde la Fundación han pedido medidas cautelares. “La tala es irreversible, por eso se ha remitido un escrito al juez para que al menos mientras no se clarifique todo se paralizase, pero todavía no tenemos respuesta”, explican desde la Fundación.