Un vecino graba el ruido de las fiestas universitarias en pisos de Santiago: “Imposible dormir”

La Policía Local tuvo que intervenir en 9 fiestas que se realizaban en pisos. José acostumbra a llamar a las fuerzas del orden cuando se dan este tipo de situaciones en su edificio. El problema se produce cuando las fiestas se producen en otros inmuebles. “Al no ser en el propio edificio no tienen forma de acceder porque no les abren la puerta. Si fuera en el mío sí que vendrían porque les abriría yo mismo el portal”, cuenta. Tras años sufriendo el mismo problema, pronto se mudará a una casa situada en las afueras.