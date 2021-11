Sábanas blancas contra el ruido nocturno, la protesta de los vecinos del barrio coruñés del Orzán

“Si no puedes descansar por el ruido nocturno, si no puedes dormir, pon una sábana blanca en tu ventana. Que se nos vea, somos muchos, ¡por el derecho a dormir!”. Esa es la convocatoria que desde hace unos días se expande por el barrio coruñés del Orzán. Es la respuesta vecinal ante las molestias que les ocasiona el ruido asociado al ocio nocturno .

El vecindario lleva años conviviendo con esta problemática, pero dicen que la situación se ha agravado desde que los pubs reabrieron tras la pandemia. “Lo que ocurre aquí es que llega un martes y no sabes si vas a dormir. Llega un miércoles y lo mismo. Los fines de semana... Eso ya es una cosa que no tiene explicación. No podemos descansar en condiciones”, dice María José González, una vecina del barrio.