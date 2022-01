El Wordle, el juego de moda en las redes sociales, ya tiene versión en gallego

Abraham Martínez, que trabaja como programador en el Centro de Supercomputación de Galicia, es el responsable de que se pueda jugar también al Wordle en gallego. “A principios de la semana pasada empecé a ver en mis redes sociales unos misteriosos cuadraditos de colores que algunos de mis contactos compartían a diario. Me llamó la atención, y después de seguir los enlaces conocí el juego Wordle. Jugué una partida y me resultó muy interesante. Luego investigué un poco, vi que no había versión en galego y me decidí a crearla”, cuenta Abraham.