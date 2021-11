La Xunta autoriza el fútbol sin mascarilla y sin test periódicos siempre que el jugador esté vacunado

Las nuevas normas, dadas a conocer por la Federación Gallega de Fútbol, indican que los jugadores mayores de 12 años que tengan la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus, acreditable mediante el certificado de vacunación, podrán jugar y entrenar sin la necesidad de hacer test ni usar la mascarilla. Los que no cuenten con la pauta completa deberán realizar un test covid dentro de las 72 horas previas a la disputa de un partido.

Los responsables covid de cada equipo deberán indicar a la Federación, a través de la Intranet, qué jugadores que disponen de certificado de vacunación y cuáles necesitan realizar test periódicos al no contar con ese documento acreditativo. En este último caso, si no se someten a la prueba diagnóstica, no podrán ser alineados.