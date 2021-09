La Xunta recurrirá en los tribunales la orden que prohíbe la caza del lobo en España

Según recoge el texto del ministerio, la caza del lobo quedará prohibida en toda España a partir de este miércoles. Esa norma significa, ha explicado la titular del departamento autonómico, que “no habrá manera de que ningún organismo” pueda destinar ayudas a ganaderos por daños por ataques de lobos si los dueños de las explotaciones no tienen implementado un plan de prevención “específico”. Esos planes implicarían la instalación de cercados, puertas y porches. Algo “inasumible”, ha dicho, teniendo en cuenta la orografía gallega y las características de sus granjas.

Esta decisión, ha criticado Vázquez, "no se ampara en ningún estudio científico" puesto que el estado del lobo en el norte no es "desfavorable sino todo lo contrario". De hecho, ha añadido, el momento es "muy delicado" no solo para los profesionales sino para la sociedad rural, ya que hay ciudadanos que "sin tener ganado" están avisando de "ataques a perros de compañía", según ha comentado en alusión a lo comentado recientemente por la alcaldesa de Viveiro (Lugo).