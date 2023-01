En la zona cero de las obras para salvar las casas de San Fernando: robots láser, perforadoras gigantes e inyecciones de mortero

Siempre habíamos visto las obras desde la valla y hoy al atravesar la cancela la sensación ha sido muy contradictoria. Por un lado, nos da la bienvenida una máquina gigantesca que mediante unos tubos de 20 metros de largo no para de taladrar el cemento. A su lado nos reciben ingenieros de caminos, operarios, arquitectos y apenas se paran los 4 o 5 minutos que duran las entrevistas, llevan carpetas y con medidores, el frenesí es continuo.

Por otro lado, al fondo vemos los balcones de esos vecinos con los que hemos compartido sus desvelos, sus desconfianzas y a quienes hemos grabado cientos de veces sus grietas en las paredes. Hoy vemos desde abajo lo que siempre habíamos contemplado desde arriba porque la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid nos ha autorizado a grabar de primera mano las obras de consolidación que se están llevando a cabo para que las viviendas de más de 80 familias no se vengan abajo.

Y a eso venimos, a comprobar si las obras que están ejecutando darán por fin con la solución. Lo que están realizando, para que lo entienda todo el mundo, es rellenar con mortero los huecos del subsuelo, que es como un queso gruyere. El terreno es salino y una tierra así cuando hay agua se disuelve. Pues bien, lo que va a hacer el mortero es sellar esas cavidades y unificar las capas para que no haya desniveles y se agrieten todavía más las casas. Para ello llevan ya cuatro tandas de inyecciones, esta última se hace con seis perforadoras y se mete el mortero a través de mil huecos. Hablamos de una superficie de 45.000 metros, y ese espacio descomunal se tiene que rellenar a una profundidad equivalente a 12 pisos. Les preguntamos por qué mortero y no otro material, nos dicen que porque perdura más y no se disuelve. Nos lo cuenta Miguel Escaño, el jefe de edificación y nos enseña el mapa de “agujereado” donde se ve que los puntos están por encima de la curva del túnel del metro, ese que se construyó en 2007 sin un informe previo del terreno.