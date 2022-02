El Ayuntamiento crea una web para que los madrileños depositen de manera correcta sus residuos

Los puntos limpios fijos son instalaciones diseñadas para aquellos residuos que no pueden ser depositados en los contenedores habituales por su peligrosidad o su volumen y tienen siempre el mismo horario de apertura y cierre, mientras que los móviles son vehículos itinerantes que recogen esta misma tipología de residuo.

El siguiente nivel de limpieza, 2 (azul), hace referencia a que en esas calzadas y aceras se realiza un barrido manual tres veces a la semana en los días que no se realice el baldeo mixto, servicio que se presta también tres veces no consecutivas, de lunes a domingo. Otra de las prestaciones que indica este nivel es el barrido de mantenimiento, que se realiza a diario en las calles incluidas en los lotes 1 y 2 y tres veces a la semana de manera no consecutiva en el resto de lotes.