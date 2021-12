Ayuso denuncia un boicot interno para colapsar los centros de salud y los sindicatos le acusan de "injurias"

Díaz Ayuso ha anunciado una investigación interna sobre el "trato al ciudadano": "De repente, no hay médicos", ha ironizado en una entrevista en Es.Radio. “Los ciudadanos no tienen que estar esperando y en algunos no cogen el teléfono, se cuelgan o de repente no hay médicos. Lo vamos a investigar”, ha dicho. Y, ha añadido: "No todos quieren trabajar y arrimar el hombro”.