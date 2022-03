La Cámara de Cuentas desmiente a Ayuso, el informe sobre el contrato de su hermano no está aún "fiscalizado"

"Este informe no ha sido aprobado por el Consejo de la Cámara ni, por lo tanto, publicado en la web de la institución, lo que significa que las informaciones divulgadas por los medios de comunicación hacen referencia a un documento que no expresa el criterio definitivo de la Cámara de Cuentas sobre la materia analizada. Dicho criterio no quedará fijado hasta tanto el informe sea aprobado por el Consejo", ha señalado el presidente en el escrito, fechado el 28 de febrero.