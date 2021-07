"La casa está como maldita": ocupan el chalet en el que Pietro Arcan cometió sus crímenes en Madrid

Tres hombres y tres mujeres viven en un chalet ocupado desde el pasado mes de noviembre en una prestigiosa zona de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón . Llevaba vacío desde el 2019, cuando un fondo buitre adquirió la deuda. Ahora está en un limbo legal . Estas personas llevan ocho meses generando malestar entre los vecinos , con los que tienen frecuentes conflictos, pero no hay un dueño que lo reclame o solicite que sea desalojado.

La policía local les conoce perfectamente y sabe cuál es el problema, incluso hay un coche patrulla apostado frente a su puerta para evitar posibles altercados. "La casa está como maldita desde que Pietro Arcan asesinó al dueño y lo intentó con su mujer, además de violar a una de sus hijas. Fue un crimen muy sonado . La viuda se marchó y vendieron el chalet a una persona, que no pagaba. El banco Sabadell se quedó con la hipoteca y un fondo de recobro compró la deuda", explica este vecino.

Arcan disparó contra el abogado Arturo Castillo y su mujer, que estaban en la cama. Luego remató al hombre golpeándole con la culata de su revólver en la cabeza y le apuñaló varias veces con un machete mientras gritaba: " hijo de puta, muérete, métete esto ". No se detuvo hasta asegurarse de que acababa con él. Su esposa quedó inconsciente. Pensó que también había fallecido.

No saben si los ocupas conocerán esta truculenta historia, que puede haber supuesto un inconveniente a la hora de vender la vivienda . Temen posibles represalias. A una mujer que vive en la misma calle le han amenazado con entrar en su casa. Ya lo ha denunciado en la comisaría.

Ahora, durante el verano, algunos vecinos no se atreven a irse de vacaciones. "Si se meten, luego no hay forma de echarles. Todo lo destrozan. Tienen pinchada la luz con el riesgo de que se produzca un cortocircuito y el agua, que pagamos nosotros. Menos mal que el vaso de la piscina de la casa está roto y no pueden llenarlo. En invierno han cogido los muebles que había dentro para hacer hogueras, tienen un perro que hace sus necesidades por todas partes, dejan la basura fuera acumulada y tardan días en sacarla al contenedor. Esto puede acabar lleno de cucarachas o de ratas", son algunas de sus quejas.