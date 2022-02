Dancausa asegura que "no hay caso" en Madrid porque la explotación de menores no se produjo dentro de los centros

La consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, ha defendido la actuación del Gobierno regional en el caso de las menores prostituidas por una red que las explotaba sexualmente y las obligaba a drogarse. Dancausa ha señalado que no hay un caso en Madrid como en Valencia o Baleares porque las menores tuteladas afectadas son víctimas de la trama desarticulada y porque las vejaciones y delitos las sufrieron fuera de los centros de protección y no dentro.