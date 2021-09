La delegada del Gobierno en Madrid actuará contra los convocantes de la marcha nazi, que le "engañaron"

La representante del Gobierno de España en Madrid ha recordado que la Delegación no autoriza manifestaciones , solo toma conocimiento de una comunicación, aunque sí tiene la potestad para prohibirla de forma motivada . Solo este fin de semana se han celebrado en la región una treintena de concentraciones y manifestaciones.

"Hay un derecho constitucional , que es derecho de manifestació n. La asociación de vecinos de Canillejas presentó esa solicitud de manifestación contra la Agenda 2030 del Gobierno. También habían convocado otras manifestaciones anteriores en su distrito, con apenas 50 personas, poca convocatoria, sin ningún tipo de altercados. El sábado tampoco hubo ningún tipo de altercado. Por tanto, la Delegación no autoriza, solo puede prohibir y no tenía en su mano ninguna posibilidad de prohibir esta", ha esgrimido.

La delegada ha pedido de nuevo disculpas y se ha solidarizado con los colectivos LGTBI de Madrid "por haber vivido en sus calles lo que han tenido que vivir". Sin embargo, ha insistido en que el derecho de manifestación "prima ". "Otra cosa es que nosotros reprobemos estas manifestaciones, pero desgraciadamente la delegada del Gobierno no puede prohibir manifestaciones porque no comparta el objeto", ha apostillado.

Respecto a la petición de IU y otras personas de que dimita por lo ocurrido, Mercedes González entiende que la gente haga política con un hecho como este pero ha apuntado que ellos saben que la Delegación "no puede prohibir manifestaciones por el simple hecho de que no les guste la convocatoria". "Pero esta manifestación no era nada relativa al colectivo LGTBI ni nada por el estilo, sino contra la Agenda 2030. Por ello vamos a llevar a Fiscalía cuando tengamos todos los informes policiales para ver si hay algún tipo de delito", ha reiterado.