291 directores de centros de salud y consultorios exigen disculpas a Ayuso por su "ataque" y "desprecio" a los sanitarios

La carta, dirigida también a la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y a la Gerencia de Atención Primaria, la envían después de que Ayuso declarara en una entrevista radiofónica que "los ciudadanos no tienen que estar esperando haciendo colas y en algunos centros de salud no cogen el teléfono, se cuelgan o, de repente, no hay médicos. Lo vamos a investigar". La presidenta regional ha vuelto a criticar la "politización de la sanidad pública y asegura que "la oposición manipula la sanidad pública, es algo de hace 20 años. En lugar de arrimar el hombro y colaborar con el Gobierno, hay que intentar retorcer el dolor, como dicen siempre".