En directo: la Comunidad de Madrid vota, a propuesta de Vox, la derogación de las leyes LGTBI

La Asamblea de Madrid debate y vota la toma en consideración de la Ley Integral de Igualdad y no Discriminación de Vox mediante la que proponen derogar las leyes de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual, pero que no saldrá adelante por la abstención del PP.