Las farmacias se quedan sin test: "Ha sido una reacción en cadena, pero todavía hay stock"

Ya en su barrio, en Chamberí, pasó por otras dos. "Hay una farmacia muy grande 24 horas que a las 10 de la noche tenía una cola de 11 personas , todas jóvenes de entre 20 y 30 años, esperando a ver si había test. Otra me dijo que en un día había vendido 200 test. Y el día anterior 400". Por suerte, esta mañana a primera hora, después de dejar a los niños en el colegio ha vuelto a la farmacia 24 horas y le acaban de llegar unos cuantos test. "He comprado un pack de cinco bastoncillos a 18 euros".

Una farmacia situada en la calle Marques de Zafra de Madrid asegura que este jueves vendieron los últimos 40 test y que de momento les han dicho que no hay en los almacenes. Cuando nos metemos en el ordenador y vemos que hay posibilidad de pedir, pedimos todo lo que se pueda pero no nos dejan. Están racionalizando y nos han informado de que es posible que nos lleguen siete test de uno . ¿Qué hago yo con eso? Necesitamos por menos cajas de cinco", explica la farmacéutica.

Lucía no ha tenido tanta suerte como Antonio. Ha recorrido dos farmacias esta mañana y nada, ni le han cogido el teléfono para la lista de espera. "Me han dicho que hasta el lunes nada". A Juan le ha pasado lo mismo. Buscaba test en las farmacias, una en O´Donnel y otra en la calle Narváez en Madrid, y en ambas le han dicho que están agotados pero que las estaban esperando. Él quería hacerse test de cara a la cena de Nochebuena que se junta con su hermano y sus hijos y el día de Navidad hace comida en su casa y se juntan unos 30. "Pero a la vista de como ha evolucionado la pandemia he decidido anular lo de Nochebuena y reducir la comida de Navidad".