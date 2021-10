El festival LuzMadrid iluminará entornos emblemáticos de la capital en honor a la Unesco

Así por ejemplo el finlandés Charles Sandison iluminará el Palacio Real con una pieza que no solo ocupará toda su fachada, sino que también se proyectará hacia el público creando una instalación inmersiva, una panorámica de inteligencia artificial en constante evolución que ofrece un collage de caras, palabras, signos y símbolo.

Maxi Gilbert, quien en los últimos años ha diseñado la puesta en escena e iluminación de importantes músicos como Jorge Drexler, Vetusta Morla, Izal, Alejandro Sanz, León Benavente, Zahara, Sidonie, Leiva o Russian Red, intervendrá los jardines del Palacio de Buenavista con Planum et Lumen, buscando crear una experiencia sensorial donde la iluminación se acompaña de un murmullo abstracto que se percibe a lo largo de todo el recorrido que propone la obra y que se va modulando con la interacción de los asistentes