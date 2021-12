La incidencia tan alta de contagio de ómicron pone en peligro las donaciones de sangre en las próximas semanas

Lo cierto es que en la actual situación sanitaria se está limitando mucho los posibles donantes. No solo los infectados, tampoco los contactos estrechos pueden donar. En cuanto a las vacunas, estas no contraindican la donación pero por prudencia las personas que hayan sido vacunadas, deben esperar 48 horas. Si tras pasar este tiempo, no han tenido fiebre y se encuentran bien, pueden acudir. Si han tenido fiebre y ésta persiste pasadas las 48 horas, deben esperar 15 días para donar porque es posible que esa fiebre no tenga relación con la vacuna y esté vinculada a algún proceso infeccioso de otra índole.