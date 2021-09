Ayuso da una tregua a Génova en la guerra de Madrid: "No voy a presionar y no pretendo eclipsar a Casado"

Afirma que le "gustaría" que el congreso del PP de Madrid fuese pronto

Isabel Díaz Ayuso no quiere guerra con Génova, o al menos no de momento. Así que la presidenta de la Comunidad de Madrid sigue ondeando su bandera blanca y baja el pistón respecto al congreso del PP de Madrid.

"Las fechas no las marco yo. Me gustaria que el congreso fuera pronto pero no voy a presionar", ha asegurado durante la inauguración en Tres Cantos (Madrid) de las "Jornadas de Periodismo 2030".

"Yo no presiono", ha insistido. Al tiempo que volvía a dejar claro que quiere postularse para presidir el PP madrileño "mi intención es dar un paso adelante". Y como aviso a navegantes ha asegurado que ella se defiende con la palabra: "Me gusta ir de frente y me da mucha pereza mentir", ha afirmado.

"No pretendo eclipsar a Casado"

La Moncloa no está en los planes de Isabel Díaz Ayuso. "No aspiro a otra cosa que a trabajar por España desde Madrid", ha recalcado. "Lo primero es la Comunidad de Madrid", ha reiterado zanjando cualquier pregunta sobre sus aspiraciones futuras.

Su presente está en Sol y no busca deslumbrar. "No pretendo eclipsar a Casado", ha afirmado a los micrófonos a su salida del acto. Y ha aprovechado para explicar que su guiño ayer comparándose con Britney Spears a su llegada a la Universidad de San Pablo CEU, "fue una broma".