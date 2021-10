Ayuso concluye su viaje a EEUU, sorprendida de "lo poco que se habla de Madrid en Norteamérica"

"Me llevo como deberes poner fin a una situación que yo desconocía hasta la fecha y es lo poco que en algunas ocasiones se habla de Madrid y de la región aquí en Norteamérica" , ha dicho la presidenta madrileña ante los micrófonos de los medios españoles que le han acompañado en estos seis días de periplo estadounidense.

Ayuso que esgrimió que "indigena e indigenismo no son lo mismo", sostiene que "los países que se han abrazado" a la revisión sobre el legado de España no están mejor. Y que ese "comunismo" crea "agravios" y no beneficios a los países que practican ese revisionismo.