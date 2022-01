Díaz Ayuso se opone a una comisión de investigación sobre las menores tuteladas prostituidas

"Consideramos que es un tema ya no solo muy delicado, es que contrae una maraña enorme de legislación de protección del menor, en una situación que, además, ni la propia Policía en ocasiones conoce la situación de muchas de estas menores porque no están ", ha dicho.

Ayuso ha recordado que "cuando una menor está en un régimen de tutelaje no está en un régimen de aislamiento sino que salen todos los días y tienen total libertad para estar donde quieran" . De hecho, ha señalado que la propia Policía esta semana señalaba "que en algunas ocasiones se escapan de la propia vigilancia".

"Son cuestiones que se producen fuera de las instalaciones de la Comunidad de Madrid , fuera del trabajo que realizan los funcionarios y todo el personal de las mismas, y por eso vamos a conocer qué está pasando. No es lo mismo una situación sistemática que se está dando, como ha ocurrido en otros lugares de 150 casos anuales y a manos de profesionales de esos centros, o casos aislados fuera", ha indicado.

Para la presidenta, "las comisiones de investigación cuando son oportunas, bienvenidas sean, pero si son solo para confundir más que para ayudar no benefician". Ayuso considera que "es pronto para hablar de ello" y que no sirve "para nada en este caso". "Creo que no sirve porque da poca luz", ha reiterado a continuación.