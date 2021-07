Las cinco recetas más sabrosas y refrescantes de los Veranos de la Villa

Separamos las yemas de los huevos, mezclamos con el azúcar y batimos hasta blanquear. Es importante empezar a batir al mismo tiempo que añadimos el azúcar, para que ésta no queme las yemas . Es más fácil si se usan varillas eléctricas, pero también se puede hacer con una de mano. A continuación, colocamos en un cazo la leche y la calentamos para infusionar con la vainilla. Por separado, de ese medio litro de leche, reservamos un poco para mezclar con la maicena. Esta mezcla la agregamos a las yemas con el azúcar y mezclamos bien.

Una vez el resto de la leche comience a hervir, la apartamos del fuego y la agregamos a la mezcla de las yemas y el azúcar, batiéndola continuamente. Es muy importante no parar de batir para que no salgan grumos. Mezclamos todo bien en el bol para controlar la temperatura y que el huevo no cuaje. Volcamos nuevamente la mezcla en el cazo y la calentamos removiéndola continuamente hasta que se vaya espesando. Cuando se consiga la textura correcta, retírala del fuego y déjala enfriar. Si te ha quedado algún grumo, puedes luego tamizarla para eliminarlos.