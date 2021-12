Ayuso y las leyes LGTBI: defiende que Madrid es "la capital de La Veneno y el Orgullo" gracias al PP

El idilio entre Vox y el PP en la Comunidad de Madrid no ha terminado pero ya han tenido su primer roce a vueltas con la derogación de las normas LGTBI. El PP no apoyará la ley de Igualdad que la formación liderada por Rocío Monasterio pretendía que se aprobara con los votos del PP.

A Rocío Monasterio la decisión del PP de no apoyar su proyecto de ley le ha soliviantado. Cartel en mano, con una imagen de la manifestación LGTBI, la portavoz de Vox acusaba a los de Ayuso de "acobardarse" ante "la izquierda totalitaria".

Ayuso ha intentado rebajar el tono, ha recordado que a ella en esa misma protesta le llamaron "fascista" pero considera que las formas que Monasterio trae a la Asamblea "no son las oportunas". La presidenta madrileña acusa a Vox de "intentar imponer su minoría" porque "no tienen nada que perder", pero les ha recordado que las cosas no se hace "ni ofendiendo ni llevando del ronzal a los demás" cuando, además, tienen "65 escaños".